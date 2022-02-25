«Всему есть предел»: генсек ООН призвал соблюдать территориальную целостность Украины

Боевые действия России против Украины должны прекратиться, сказал во время 11-й специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Боевые действия в Украине должны прекратиться. Они бушуют по всей стране в воздухе, на земле и на море. Это должно прекратиться немедленно», - приводит слова Гутерриша издание «Гордон».

По словам генсека ООН, эскалация, результатом которой являются смерти среди гражданского населения, включая детей, абсолютно неприемлема.

«Всему есть предел. Солдаты должны вернуться в свои казармы, а лидеры должны прийти к миру. Гражданские должны быть защищены, международное гуманитарное право и права человека должны соблюдаться, суверенитет, независимость и территориальная целостность Украины в рамках ее международно признанных границ должны уважаться в соответствии с резолюциями Генассамблеи», - сказал Гутерриш.