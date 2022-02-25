Под санкции ЕС попал и экс-командующий российскими миротворцами в Карабахе

Евросоюз включил новых фигурантов в санкционные списки по Украине, в перечень вошли еще 26 физических лиц и одна компания. Документ опубликовали в официальном журнале ЕС, решение вступило в силу, сообщает РИА Новости.

В списке наряду с другими чиновниками и военными числится и заместитель командующего Южным военным округом армии РФ Рустам Мурадов.

Напомним, что Рустам Мурадов завершил свою миссию в качестве командующего миротворческими войсками РФ в Карабахе 6 сентября прошлого года. Мурадов был назначен командующим российским миротворческим контингентом после конфликта осенью 2020 года. 11 января 2022 года временно размещенный в Карабахе российский миротворческий контингент возглавил генерал-майор Андрей Волков.