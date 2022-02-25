Норвегия отправит Украине 2 тысячи противотанковых гранатометов

Правительство Норвегии отправит оружие Украине для защиты. Речь идет о 2 тысячах единиц противотанкового оружия M72. Об этом говорится в заявлении правительства Норвегии в понедельник, передает Reuters.

Это решение отменяет политику Норвегии, которая действовала с 1950-х годов и заключалась в не поставках оружия странам, не входящим в НАТО, и находящимся в состоянии войны или риска вооруженного конфликта.

«Норвегия проводит строгую политику по экспорту военной техники, но сейчас Украина сталкивается с чрезвычайными обстоятельствами», - сказал премьер-министр Йонас Гар Стере.