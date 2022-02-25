Более часа Эрдоган и Лукашенко обсуждали войну в Украине и санкции

Президенты Турции и Беларуси Реджеп Тайип Эрдоган и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры, сообщило БелТА.

Главной темой разговора стали события в центре Европы и в связи с этим вопросы войны и мира. Турецкий и белорусский лидеры обсудили в деталях конфликт в Украине, а также российско-украинские переговоры, которые начались в понедельник, 28 февраля, в Беларуси, и нацеленность на содействие мирному процессу.

Президент Турции заявил о готовности всячески способствовать урегулированию конфликта в Украине. Лукашенко, в свою очередь, отметил, что эта позиция полностью совпадает с белорусской.

Значительная часть времени в разговоре, который длился более часа, была уделена вопросам санкционной политики со стороны Запада в отношении Беларуси и России.