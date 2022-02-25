Богатейший человек России недоумевает: не имею никакого отношения к возникновению напряженности

Самый богатый человек в России, бизнесмен Алексей Мордашов выразил непонимание по поводу того, как санкции, которые Евросоюз объявил в отношении него в связи с военными действиями России в Украине, будут способствовать урегулированию конфликта. Об этом говорится в официальном заявлении Мордашова.

«Отвечая на вопрос о введении в отношении меня санкций Евросоюза, хочу подчеркнуть, что я далек от политики и всю жизнь создавал экономическую ценность для компаний, в которых я работал в России и за рубежом. Абсолютно не имею никакого отношения к возникновению нынешней геополитической напряженности. Не понимаю, почему в отношении меня введены санкции», - сказал Мордашев.