Богатейший человек России недоумевает: не имею никакого отношения к возникновению напряженности
Самый богатый человек в России, бизнесмен Алексей Мордашов выразил непонимание по поводу того, как санкции, которые Евросоюз объявил в отношении него в связи с военными действиями России в Украине, будут способствовать урегулированию конфликта. Об этом говорится в официальном заявлении Мордашова.
«Отвечая на вопрос о введении в отношении меня санкций Евросоюза, хочу подчеркнуть, что я далек от политики и всю жизнь создавал экономическую ценность для компаний, в которых я работал в России и за рубежом. Абсолютно не имею никакого отношения к возникновению нынешней геополитической напряженности. Не понимаю, почему в отношении меня введены санкции», - сказал Мордашев.
Он подчеркнул, что в течение длительного времени много занимался развитием экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества со странами Европы.
«Не понимаю, как санкции в отношении меня будут способствовать урегулированию конфликта Украине. То, что происходит сейчас там – это трагедия двух братских народов. Ужасно, что гибнут украинцы и русские, люди терпят лишения, разрушается экономика. Надо сделать все необходимое, чтобы выход из этого конфликта был найден в самое ближайшее время и кровопролитие прекратилось, чтобы помочь пострадавшим людям восстановить нормальную жизнь», - заявил лидер рейтинга российского Forbes.