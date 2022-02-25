Польша, Болгария и Словакия передали Украине 70 самолетов: будут выполнять боевые задачи с польских аэропортов
Болгария, Польша и Словакия передали Украине 70 самолетов. Об этом сообщил Народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
По информации Гончаренко, украинские ВВС пополнятся Миг-29 и Су-25. Также он отметил, что при необходимости они смогут базироваться на польских аэропортах.
«Наши партнеры передают нам Миг-29 и Су-25! При необходимости они смогут базироваться на польских аэропортах, из которых украинские летчики будут выполнять боевые задачи.
Болгария (Миг-29) - 16 шт
Болгария (Су-25) - 14 шт
Польша (Миг-29) - 28 шт
Словакия (Миг-29)-12шт
Если один «Призрак Киева» победил уже 14 врагов, представляете, что команда из 70 из них будет делать с армией противника? Друзья, победа сама просит нас!», - написал нардеп.