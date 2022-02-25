Мэр Харькова: Российские войска пытаются прорваться в город...

Российские войска продолжают обстреливать Харьков, начали взрывать подстанции, заявил в эфире украинских телеканалов глава города Игорь Терехов.

«Сейчас идет обстрел, уже больше 87 домов пострадали, есть люди, которые оказались под завалами... Сейчас начали взрывать наши подстанции, которые снабжают нас электроэнергией. Часть районов Харькова уже отключена от электроэнергии, остались без электроэнергии и, соответственно, возникают проблемы с водоснабжением, теплоснабжением. Поэтому могу вам сказать, что сегодня произошло в городе Харькове и происходит – это геноцид... война на уничтожение народа…», - приводит слова Терехова Украинская правда

Мэр отметил, что российские войска постоянно пытаются прорваться в город, работают диверсионные группы, но – Харьков держится, Харьков победит».