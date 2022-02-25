Войска Российской Федерации с начала вторжения в Украину выпустили 113 ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр" по мирным украинским городам и селам, говорится в сообщении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

"С начала... вторжения Россия выпустила 113 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр" по мирным городам и селам Украины", - написал Залужный в своем Facebook.