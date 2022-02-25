Парламент Латвии разрешил добровольцам воевать на стороне Украины

Сейм (парламент) Латвии на внеочередном заседании в понедельник в срочном порядке утвердил поправки к закону о национальной безопасности, позволяющие жителям республики воевать на стороне Украины в качестве добровольцев. Об этом сообщает местное агентство LETA.

Поправки к закону концептуально одобрила комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции вечером 27 февраля. Те, кто начнет службу на Украине, должны будут немедленно зарегистрироваться в подразделении учета резерва национальных вооруженных сил, предусматривают поправки.

До настоящего времени закон запрещал гражданам Латвии служить в вооруженных силах, внутренней армии, военной организации, службе разведки или безопасности, полиции или судебных службах иностранного государства или другого субъекта международного права. Исключения делаются для службы в структурах ЕС, государств – членов ЕС, НАТО и некоторых других международных организаций.