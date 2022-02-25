Зеленский обратился к украинцам: зло нужно остановить

«Это однозначно военное преступление. Мирный город, мирные жилые районы, ни одного военного объекта. Это не отдельный ложный залп, а сознательное уничтожение людей. Российские военные знали куда стреляют», - заявил президент Украины.

По его словам, российские вооруженные силы сегодня жестоко обстреляли Харьков с реактивной артиллерии.

«Российскую Федерацию, войска которой обстреливают жилые районы в Украине и сознательно уничтожают население, ожидает трибунал». Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время видеообращения.

Он подчеркнул, что это является нарушением всех конвенций.

«Зло, вооруженное ракетами, бомбами и артиллерией, нужно остановить немедленно. Уничтожить экономически. Показать, что человечность умеет себя защищать. Я считаю, что нужно рассматривать полное закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолетов. За пять дней вторжения в Украину они нанесли уже 56 ракетных ударов. Было выпущено 113 крылатых ракет», - сказал глава украинского государства.

По словам Зеленского, он говорил об этом сегодня с партнерами.

«Россия не может быть членом Совбеза ООН. Такому государству нужно закрыть вход во все порты, в каналы, аэропорты мира. Такое государство не должно получать сотни миллиардов за экспорт энергоресурсов», - добавил Зеленский.

Говоря об атаке на Киев, Владимир Зеленский подчеркнул, что для российских войск Киев является целью номер один.

«Они хотят взломать нашу национальную государственность. Потому столица постоянно под угрозой. Только за сегодня совершены уже три ракетно-бомбовых удара. Под прицелом ТЭЦ-6. Они хотят вывести из строя электростанцию и оставить город без света. Мы не дали им сломать оборону столицы. И они ссылают к нам диверсантов. Постоянно. Сотнями. Всех, всех их обезвреживаем», - отметил президент Украины.