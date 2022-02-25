Зеленский о переговорах с Россией: пытаются давить

«Справедливые переговоры могут произойти, когда одна сторона не бьет по другой стороне реактивной артиллерией именно в момент переговоров», - сказал он.

«Эти переговоры проходили на фоне бомбардировки и обстрелов городов Украины. Была видна синхронизация обстрелов с переговорным процессом. Россия пытается давить». Об этом в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя первый раунд переговоров между делегациями Украины и России.

Президент Украины отметил, что пока «нет такого результата, который мы бы хотели получить. Россия заявила о своих позициях. От нас прозвучали встречные пункты, чтобы завершить войну. Некоторые сигналы мы получили».

Зеленский добавил, что после возвращения делегации в Киев, власти страны намерены проанализировать услышанное и определяться, как переходить ко второму раунду переговоров.

«Еще одно дело, о котором очень важно сказать. Мы ждали этого 30 лет. Сегодня я подписал заявку на членство в Европейском Союзе. Мы добыли в борьбе свое право быть вместе со всеми в Европе. Заявка уже доставлена в Брюссель официально зарегистрирована. Время пришло», - добавил украинский президент.