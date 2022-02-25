США просят Израиль не помогать российским олигархам вывести средства

Власти США обратились к Израилю с просьбой не дать российским олигархам вывести средства, пишет Ynet.

По данным издания, в Израиле нет законодательства, которое позволяет накладывать санкции на иностранный частный бизнес, поэтому многие уже просят Израиль спасти их деньги. США нужны гарантии, что «русские деньги», которые находятся под санкциями, не окажутся в израильских банках.

Межведомственная правительственная группа собирается рассмотреть этот вопрос, но Израиль обещал сделать все, чтобы этого не произошло. Министр иностранных дел Яир Лапид призвал министров правительства быть осторожными при получении просьб о помощи от российских бизнесменов, которые включены в санкционный список США, даже если в прошлом они жертвовали деньги Израилю.