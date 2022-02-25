Гаага начала официальное расследование в отношении должностных лиц России

Прокурор Гаагского Международного Криминального суда начал расследование против должностных лиц РФ, которые обвиняются в совершении преступлений против человечества в Украине. Об этом сообщают украинские СМИ.

«Есть достаточные аргументы считать, что в Украине были совершены как, вероятно, военные преступления, так и преступления против человечества», – сказал он.

В первую очередь в Гааге поручили заняться сохранением всех доказательств против РФ.