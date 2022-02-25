Mastercard отключила несколько российских банков
Международная платежная система Mastercard заблокировала доступ к своей системе для нескольких российских банков. Об этом говорится в заявлении главы компании Майкла Мибаха.
«В результате санкционных распоряжений мы заблокировали несколько финансовых учреждений в платежной сети Mastercard», - заявил он.
При этом не уточняется, каким именно российским финансовым учреждениям достут закрыт.
Отмечается, что Mastercard продолжит работу с регулирующими органами, чтобы полностью соблюдать обязательства по соблюдению требований санкционных распоряжений.