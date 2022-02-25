Российские войска окружили Херсон

Российские военные установили на въездах в украинский Херсон блок-посты, сообщил в Facebook мэр города Игорь Колыхаев.

«На въездах в Херсон армия РФ установила блок-посты. Сложно сказать, как будет развиваться ситуация дальше», - написал он.

Мэр отметил, что Херсон был и остается украинским и хуже всего, что можно сделать сейчас – это начать разваливать город изнутри.

Колыхаев также обратился к жителям города и призвал их сохранять спокойствие, не выходить на улицу во время комендантского часа, не вступать ни с кем в агрессивные переговоры и «не провоцировать противника на конфликты».