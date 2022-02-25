В Госдуме призвали увольнять несогласных с войной в Украине чиновников
Депутат Государственной думы Султан Хамзаев заявил, что решения верховного главнокомандующего не должны оспариваться, несогласным не следует занимать госдолжности, передает РИА Новости.
«Звучат лозунги, в которых я слышу одно — предательство. Таким «несогласным» нужно запретить работать на всех государственных должностях. Раз и навсегда, каждому преподать урок: если решение верховного главнокомандующего принято — ни шагу назад», — сказал Хамзаев.