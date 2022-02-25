В районном центре Ахтырка на юге Сумской области Украины, рядом с российской границей, в результате артиллерийского удара по воинской части погибли 70 украинских солдат. Об этом написал губернатор области Дмитрий Живицкий.

"Вчера вражеская артиллерия накрыла воинскую часть. Продолжают доставать тела из-под завалов. Работают ГСЧС, добровольцы. Погибших много. Сейчас готовят места на кладбище − под 70 умерших украинских бойцов", - говорится в сообщении губернатора.

В то же время Живицкий подчеркнул, что со стороны врага также большие потери: "Тел русских по городу было очень много, собираем. Сотрудники Красного Креста их забирают домой".

Также он опубликовал фотографии разрушенной оккупантами воинской части, из-под завалов которой достают тела солдат.