Япония ввела санкции против Путина и 49 российских компаний
Япония ввела санкции против ряда ведущих российских официальных лиц, а также 49 компаний, организаций и банков. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД Японии во вторник, 1 марта, передает Deutsche Welle.
В санкционный список включены президент РФ Путин, а также глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, начальник генштаба ВС России Валерий Герасимов, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.
Штрафным мерам среди прочих подвержены "Адмиралтейские верфи", а также авиастроительные предприятия "Иркут", "Сухой", "Туполев", "МиГ", "Казанский вертолетный завод", ОАК и ОСК. Кроме того, под санкции попали Минобороны и все подразделения российской армии, "Рособоронэкспорт", "Оборонпром", ФСБ и СВР, а также Казначейство России, Центральный банк РФ, ВЭБ и "Промсвязьбанк", госкорпорация "Ростех".