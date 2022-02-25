США предупреждает о «второй волне» российских войск в Украине
Представители администрации президента США Джо Байдена предупредили законодателей на секретных брифингах в понедельник, что вторая волна российских войск, вероятно, укрепит позиции Путина в Украине. Об этом сообщили два человека, ознакомившиеся с брифингами, передает УНИАН.
Отмечается, что благодаря своей численности российские войска смогут сломить украинское сопротивление.
«Эта часть [брифинга] была обескураживающей», - отметил один из законодателей.