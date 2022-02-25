Учения азербайджанской армии фото
В воинских частях ВС Азербайджана состоялись тактические учения, сообщили в Минобороны.
Как отмечает пресс-служба Минобороны, в соответствии со сценарием учений подразделения успешно выполнили задачи по тактическому перемещению на местности, охранно-поисковым операциям, обнаружению и обезвреживанию диверсионно-разведывательной группы условного противника.
Основной целью тактических учений является поддержание высокого уровня боевой подготовки подразделений и совершенствование практических навыков военнослужащих.