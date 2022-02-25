В Украине с начала суток российская армия проводила перегруппировку войск и наносила ракетно-бомбовые удары с воздуха. Были попытки высадки тактических десантов. Широко применяются ДРГ (диверсионно-разведывательные группы) для нападений на объекты гражданской и военной инфраструктуры. Об этом в утренней сводке сообщает Генштаб ВСУ.

"В Северской области продолжаются оборонительные бои с целью недопущения продвижения противника в столицу с северо-восточного направления. В пригороде Чернигова отмечено появление отдельных ДРГ противника, которые при поддержке бронированной техники пытались прорваться в город, но были уничтожены украинскими защитниками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на других направлениях танковые и механизированные части Вооруженных сил Украины при поддержке авиации и артиллерии продолжают ведение оборонных боев на занятых рубежах. Осуществляется огневое поражение противника всеми имеющимися средствами, подчеркнули в Генштабе.