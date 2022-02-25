Американский эксперт: «Российская армия пересматривает тактику, худшее впереди»

Первоначальные планы российской армии постиг провал, к тому же украинцы выигрывают и информационную войну вокруг боевых действий, однако россияне еще не задействовали свои силы по-настоящему. С таким предупреждением выступил Майкл Кофман, эксперт по российской армии в американском аналитическом центре CNA. Об этом пишет BBC.

По оценке американского аналитика, вначале российская армия сделала ставку на быстрое выдвижение мобильных групп, захват ключевых объектов и городов. Эти десанты и мобильные группы - без подкреплений, без прикрытия с воздуха - украинцы и громят, отмечает Кофман.

"Но пятый день войны показывает, что российская армия серьезно пересматривает тактику, приостанавливает быстрые вылазки без поддержки, пополняет запасы и реорганизуется", - пишет он.

У России есть огромные ресурсы. Она, например, еще не задействовала полностью свою авиацию, говорит аналитик.

"...Мы видим, что они (российское руководство) все чаще и шире применяют огневые удары и воздушные силы. К сожалению, я предполагаю, что худшее - еще только впереди, и эта война может стать гораздо страшнее", - утверждает Кофман.