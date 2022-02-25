В Белом доме объяснили отказ США закрывать небо над Украиной

В Белом доме заявили, что введение США беспилотной зоны в небе Украины является "не лучшей идеей", поскольку это втянет США в прямой военный конфликт с Россией, отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает WSJ.

"Это, в сущности, означало бы, что американские военные будут сбивать самолеты, российские самолеты. Это, безусловно, эскалация... Этого не хочет делать президент. Это все причины, почему это не самая лучшая идея" - отметила Псаки.