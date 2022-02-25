Ракетные обстрелы Харькова обновлено; новые видео
Площадь Свободы в Харькове, одна из крупнейших площадей в Европе, попала под обстрел.
"По предварительной информации есть попадание в здание Харьковской ОГА, оперного театра, филармонии и часть жилого массива (преимущественно 4-5 этажных жилых домов). Подразделения ГСЧС к работам привлечь не могут в связи с обстрелами", - отметили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.
В результате обстрела здания Харьковской ОГА пострадали 6 человек, из них 1 ребенок. Число погибших уточняется. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По словам главы Харьковской областной госадминистрации Олега Синегубова, сегодня ожидаются артиллерийские обстрелы, бомбардировки с привлечением авиации.
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Утром 1 марта российские войска вновь начали обстреливать Харьков, сообщает nv.ua.
Ракета взорвалась рядом со зданием областной администрации в центре Харькова.
Украинские телеграм-каналы публикуют кадры с камеры наблюдения, зафиксировавшей момент прилета ракеты и мощного взрыва, а также видео последствий - сожженные машины, обломки вокруг, выбитые окна во всех окрестных зданиях.
На видео с камеры наблюдения запечатлено, что в момент взрыва в этом месте ехало несколько машин. Данных о погибших и раненых пока нет.