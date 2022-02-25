Площадь Свободы в Харькове, одна из крупнейших площадей в Европе, попала под обстрел.

"По предварительной информации есть попадание в здание Харьковской ОГА, оперного театра, филармонии и часть жилого массива (преимущественно 4-5 этажных жилых домов). Подразделения ГСЧС к работам привлечь не могут в связи с обстрелами", - отметили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате обстрела здания Харьковской ОГА пострадали 6 человек, из них 1 ребенок. Число погибших уточняется. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По словам главы Харьковской областной госадминистрации Олега Синегубова, сегодня ожидаются артиллерийские обстрелы, бомбардировки с привлечением авиации.