По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева премьер-министр Али Асадов, руководитель Администрации президента и глава Координационного штаба по решению в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана Самир Нуриев, а также главы соответствующих государственных структур отправились в освобожденные районы.

АзерТАдж сообщает, что цель поездки - на месте ознакомиться с выполнением задач, установленных главой государства, ознакомиться с ходом выполнения масштабных инфраструктурных проектов, строительных, ремонтных и восстановительных работ, осуществляемых различными госведомствами.

В ходе поездки планируется посетить международные аэропорты в Физули и Зангилане, побывать на подстанции “Физули”, осмотреть участок автомобильной и железных дорог Горадиз - Агбенд, ознакомиться с работами по разминированию, осмотреть промышленный парк "Экономическая зона Долины Араз", побывать в селе Агалы Зангиланского района.

В завершение поездки в Шуше планируется провести совещание с участием руководителей соответствующих государственных структур.