Министр обороны Украины: Россия несет сокрушительные потери

Россия несет сокрушительные потери на всех фронтах – военном, экономическом, киберфронте. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook.

"122 часа сопротивления. Благодаря героизму наших защитников и защитниц открываются новые фронты, где враг терпит потери. Хочу отметить наших ребят на востоке... На экономическом фронте Россия уже понесла сокрушительные потери. Российская валюта превращается в обычную бумагу. Есть первый запрет на экспорт российской нефти. К уничтожению армии противника присоединилось международное ИТ-сообщество. Даже украинские школьники перешли в наступление на киберфронте", - сказал министр обороны.

Министр также напомнил, что увеличиваются поставки оружия и всего необходимого из Европы.