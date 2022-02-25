Страны Евросоюза передадут Украине десятки истребителей и штурмовиков

Болгария, Польша и Словакия передают Украине 70 самолетов Миг-29 и Су-25, говорится в сообщении Военно-морских сил ВСУ в Facebook.

"Наши партнеры передают нам Миг-29 и Су-25. В случае необходимости они смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские пилоты будут выполнять боевые задания", - отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Болгария выделит 16 Миг-29 и 14 Су-25, Польша - 28 Миг-29, Словакия - 12 Миг-29.