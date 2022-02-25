Генштаб ВСУ о потерях России в войне
С начала полномасштабного вторжения России в Украину потери российской армии по состоянию на утро вторника, 1 марта, составили 5710 человек, включая раненых и погибших.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, 200 российских солдат были взяты в плен.
Также уничтожена техника РФ:
самолеты — 29 единиц;
вертолеты — 29 единиц;
танки — 198;
ББМ — 846;
артиллерийские системы — 77;
средства ПВО — 7;
РСЗО — 24;
цистерны с ГСМ — 60;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 3;
катера — 2 единицы;
автомобильная техника — 305.