Генштаб ВСУ о потерях России в войне

С начала полномасштабного вторжения России в Украину потери российской армии по состоянию на утро вторника, 1 марта, составили 5710 человек, включая раненых и погибших.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, 200 российских солдат были взяты в плен.

Также уничтожена техника РФ:

самолеты — 29 единиц;

вертолеты — 29 единиц;

танки — 198;

ББМ — 846;

артиллерийские системы — 77;

средства ПВО — 7;

РСЗО — 24;

цистерны с ГСМ — 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 3;

катера — 2 единицы;

автомобильная техника — 305.