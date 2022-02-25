В США предложили конфисковать яхты и самолеты попавших под санкции россиян

Член палаты представителей Конгресса США республиканец Лэнс Гуден предложил законопроект, позволяющий американцам конфисковывать у попавших под санкции россиян принадлежащие им яхты, самолеты и другую собственность. Об этом он написал в Twitter.

«Мы должны использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы противостоять России и поддержать Украину», — заявил Гуден.

По словам политика, соответствующий законопроект он внес на рассмотрение Конгресса, однако на сайте ведомства информации об этом нет.

Как сообщает РИА Новости, в офисе законодателя заявили, что пока Байден не торопится с изъятием имущества российских олигархов.