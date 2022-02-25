Хулуси Акар о важности сохранения положений Конвенции Монтрё
Турция видит выгоду в сохранении положений Конвенции Монтрё, Анкара продолжит работу в этих рамках, заявил министр обороны страны Хулуси Акар, передает телеканал A Haber.
"В течение многих лет статус Конвенции Монтрё сохраняется очень успешно. "Размывание" Монтрё в любом случае, нарушение статус-кво не пойдет на пользу. Мы видим выгоду в сохранении Монтрё. Продолжаем работу в этих рамках. Считаем выгодным для всех сторон соблюдение правил, исходящих из Конвенции. Желаем, чтобы эти проблемы решались мирными методами и дипломатическими средствами как можно скорее, и в регионе воцарится мир и спокойствие. Мы работаем для этого", - цитирует Акара ТАСС.