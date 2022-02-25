Лукашенко обвинил спецслужбы Украины в вооружении белорусской оппозиции

"Попытку госпереворота у нас сделали по украинскому сценарию с активным подключением украинских националистов и центров кибервойны, расположенных в Украине", - заметил белорусский лидер.

В Волынской области, рядом с белорусскими границами, с ведома украинских компетентных властей создавались базы и тренировочные лагеря в целях подготовки "добровольцев" для участия в белорусских событиях.

"Это, кстати, в суде публично подтвердил находящийся под стражей командир батальона "Донбасс" Семченко. Имеется также неоспоримое доказательство о причастности спецслужб Украины к деятельности банды Автуховича по приобретению боеприпасов в Украине и перемещению их в Беларусь. Не единственный факт. Мы об этом рассказывали нашим людям. Вдумайтесь, на территории Украины действует более 15 политэмигрантских центров и структур, которые занимаются вербовкой и поддержкой беглых из Беларуси", - сказал глава государства.