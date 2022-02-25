Россия лишилась еще одного крупного спортивного мероприятия

Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение о переносе мужского чемпионата мира из России.

Соревнование должно было состояться в августе-сентябре этого года. «Данное решение принято в связи с военным вторжением России в Украину», - говорится в сообщении FIVB. Новое место проведения чемпионата мира будет объявлено в ближайшее время.

Ранее в России было отменено проведение финала футбольной Лиги чемпионов, Гран-при России «Формулы-1» и ряда других спортивных событий.

Наряду с этим многие спортивные федерации лишили российских спортсменов возможности участвовать в международных соревнованиях. Так, вчера ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборные России и российские клубы от игр международного уровня, лишив сборную России возможности попасть на чемпионат мира-2022 в Катаре.