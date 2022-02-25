Россия останется без иномарок и Голливуда
К санкциям против спецоперации России в Украине присоединились и крупнейшие автопроизводители, передает BBC.
Отмечается, что американская корпорация General Motors, производящая автомобили марки Cadillac и Chevrolet, приостанавливает поставки автомобилей в Россию. Шведские компании Volvo, Scania и Ericsson также приостанавливают бизнес в России.
Volkswagen также прекращает работать с Россией. Российское представительство автоконцерна накануне подтвердило приостановку отгрузок уже находящихся в России машин местным дилерам.
Агентство Bloomberg сообщает, что производитель мотоциклов Harley-Davidson приостановил свою деятельность в России.
Свое отношение к спецоперации также выразили крупнейшие киностудии мира.
Согласно данным, сначала компания Disney сообщила, что приостанавливает показ фильмов в России. Вслед за Disney о приостановке выпуска фильма "Бэтмен" заявила компания Warner Bros. Решение было принято буквально за день до премьеры. Sony Pictures также приостанавливает премьеры своих фильмов в России.