Россия останется без иномарок и Голливуда

К санкциям против спецоперации России в Украине присоединились и крупнейшие автопроизводители, передает BBC.

Отмечается, что американская корпорация General Motors, производящая автомобили марки Cadillac и Chevrolet, приостанавливает поставки автомобилей в Россию. Шведские компании Volvo, Scania и Ericsson также приостанавливают бизнес в России.

Volkswagen также прекращает работать с Россией. Российское представительство автоконцерна накануне подтвердило приостановку отгрузок уже находящихся в России машин местным дилерам.