Лукашенко заявил, что Беларусь не будет участвовать в войне в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские вооруженные силы не участвовали и не будут участвовать в специальной операции России в Украине.

По словам Лукашенко, это можно «доказать кому угодно».

«Более того, российское руководство никогда не ставило перед нами этот вопрос — о нашем участии в вооруженном конфликте. Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации в Украине. Нет такой необходимости», — приводит слова Лукашенко Sputnik.