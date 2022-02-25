Ночью в Киеве прошли уличные бои с диверсантами

В Киеве в ночь на вторник, 1 марта, прошло несколько столкновений бойцов территориальной обороны с российскими диверсантами. Об этом говорится в сводке Киевской городской госадминистрации

Как отмечается в сообщении, городские службы сейчас оборудуют защитные сооружения на въездах в Киев.

«Городская инфраструктура работает, подается свет, тепло и вода. Больницы работают в усиленном режиме и обеспечены всем необходимым. С 08:00 утра на маршруты вышел наземный транспорт» - указали в госадминистрации.

Власти напомнили, что с сегодняшнего дня в Киеве запрещена продажа алкогольных напитков, а также призвали жителей столицы не выходить из домов и не передвигаться по городу без необходимости.