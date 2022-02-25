Хаменеи: Украина стала жертвой кризиса, созданного США

Текущий конфликт вокруг Украины связан с политикой США по созданию кризисов в мире. Об этом заявил во вторник духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи, пишет ТАСС.

"Если они (США - ред.) не могут создать кризис, то компании по производству оружия не могут работать на максимуме. Им нужно создавать кризисы, чтобы обеспечить интересы этой мафии, - сказал он. - Сегодня Украина стала жертвой этой политики". Выступление политика транслировало государственное телевидение Ирана.

Как добавил руководитель страны, США "довели Украину до этого". При этом Хаменеи подчеркнул, что Иран, "конечно, против войны и разрушений в любой точке мира".