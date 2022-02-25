YouTube заблокировал каналы RT и Sputnik по всей Европе
YouTube заблокировал каналы RT и Sputnik по всей Европе. Блокировка вступает в силу немедленно, говорится в заявлении, на которое ссылается BBC.
"В связи с продолжающейся войной в Украине мы блокируем YouTube-каналы, связанные с RT и Sputnik в Европе. Решение вступает в силу немедленно. Потребуется время, чтобы наши системы полностью заработали. Наши команды продолжают круглосуточно следить за ситуацией, чтобы принять быстрые меры", - заявила компания Google, которой принадлежит сервис.