Посол Украины в США Оксана Маркарова на встрече с американскими сенаторами заявила, что у Киева заканчиваются переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и противотанковые ракетные комплексы Javelin, сообщает Politico со ссылкой на двух американских законодателей, присутствовавших на закрытой встрече.

"Маркарова заявила сенаторам, что у Украины почти закончились переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и в особенности противотанковые ракеты Javelin", - пишет издание.

По словам собеседников издания, украинский посол заявила, что украинские войска очень нуждаются в дополнительных поставках техники, в том числе летального оружия.

"Она обратилась к сенаторам США с просьбой увеличить военную помощь Киеву, а также призвала Вашингтон ужесточить санкции в отношении Москвы", - отмечает Politico.