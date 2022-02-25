Беларусь вступила в войну. На Черниговщину зашли белорусские войска украинские СМИ; обновлено
"Беларусь вступила в войну. На Черниговщину зашли белорусские войска", - говорится в сообщении представителя регионального управления сил теробороны "Север" Виталия Кириллова.
Жители сел Слабин, Пакуль, поселка Михайло-Коцюбинского сообщают о передвижении военной техники с нанесенным на ней белым кругом.
Передвижение техники сопровождается приглушением мобильной связи, пишет УНИАН.
Как сообщают местные жители Михайло-Коцюбинского, в 11:30 прошла белорусская колонна из 33 единиц, из которых 11 – "Грады". Мобильную связь снова глушат, едут в сторону Слабина или Пакуля.
* * * 13:29
На Черниговщину зашли белорусские войска.
Информацию Национальной общественной телерадиокомпании Украины («Суспильне») подтвердил представитель регионального управления сил теробороны "Север" Виталий Кириллов.
"Подробности будут позже", - говорится в сообщении.