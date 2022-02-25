Зеленский выступит в Европарламенте

Владимир Зеленский и председатель Верховной рады Руслан Стефанчук выступят на внеочередной пленарной сессии Европарламента во вторник, сообщила глава ЕП Роберта Метсола в Twitter.

Пленарная сессия Европарламента соберется для обсуждения действий России в Украине, отметила она.

"Президент Зеленский и спикер Стефанчук присоединятся и выступят перед миром", - сказала Метсола.