Зеленский выступит в Европарламенте
Владимир Зеленский и председатель Верховной рады Руслан Стефанчук выступят на внеочередной пленарной сессии Европарламента во вторник, сообщила глава ЕП Роберта Метсола в Twitter.
Пленарная сессия Европарламента соберется для обсуждения действий России в Украине, отметила она.
"Президент Зеленский и спикер Стефанчук присоединятся и выступят перед миром", - сказала Метсола.
The @Europarl_EN #EPlenary meets at 12:30 to discuss Russian invasion of #Ukraine.— Roberta Metsola (@EP_President) March 1, 2022
President @ZelenskyyUa & Speaker @r_stefanchuk will join & speak to the world.
MEPs will also hear from @eucopresident @CharlesMichel, @EU_Commission President @vonderleyen & HRVP @JosepBorrellF pic.twitter.com/vWt3Mj9nGm