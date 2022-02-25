Шойгу назвал срок окончания войны в Украине
Российская армия продолжит военную операцию в Украине вплоть до достижения поставленных целей. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Группировка Вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник, передает ТАСС.
Защита России от военной угрозы со стороны Запада является главной задачей специальной операции на Украине, заявил глава российского Минобороны.
"Главное для нас - защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны", - сказал Шойгу.