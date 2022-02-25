«Прикрыть Гомельское направление»: Лукашенко попросил Путина оставить часть сил в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко попросил президента России Владимира Путина оставить в республике часть сил после совместных учений Союзного государства "для прикрытия Гомельского направления". Об этом Лукашенко заявил во вторник на заседании Совета безопасности страны, сообщает БелТА.

"В сложившейся обстановке я попросил президента России оставить только часть сил для прикрытия Гомельского направления. Мы никогда не собирались воевать с Украиной и никогда не думали, что нам будут угрожать. Мы никогда не дислоцировали там вооруженные силы", - объяснил Лукашенко.