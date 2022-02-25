Лавров: ядерное оружие США находится в Европе, его пора вернуть домой

«Для России неприемлемо, что на территории ряда европейских стран находится американское ядерное оружие, его давно пора вернуть домой». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, страны Евросоюза пытаются уйти от честного диалога лицом к лицу, избрав путь санкций.

«Трагедия Украины – результат попустительства западных покровителей и образовавшегося там преступного режима», - сказал Лавров.