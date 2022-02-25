Лавров: ядерное оружие США находится в Европе, его пора вернуть домой
«Для России неприемлемо, что на территории ряда европейских стран находится американское ядерное оружие, его давно пора вернуть домой». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, страны Евросоюза пытаются уйти от честного диалога лицом к лицу, избрав путь санкций.
«Трагедия Украины – результат попустительства западных покровителей и образовавшегося там преступного режима», - сказал Лавров.
Глава МИД России отметил, что киевские власти, затеявшие планы по обретению собственного ядерного оружия, угрожают международной безопасности.
«Российская Федерация не может не реагировать на реальную опасность обретения Украиной ядерного оружия и принимает все меры для недопущения этого» - сказал Лавров.
Он также подчеркнул, что Россия не обладает наземными ракетами средней и меньшей дальности, и добавил, что для официальной Москвы достижение юридически обязывающих гарантий безопасности от стран НАТО имеет принципиальное значение.