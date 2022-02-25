Из Харькова эвакуированы еще 500 азербайджанцев

Ситуация в городе Харьков остается напряженной. Несмотря на это почетное консульство Азербайджана продолжает свою работу. Сегодня с утра 500 наших соотечественников были отправлены из Харькова во Львов. В городе Львов им окажут содействие в пересечении украинско-польской границы, сообщили журналистам в почетном консульстве Азербайджана.

Отмечается, что в результате переговоров, проведенных почетным консулом Азербайджана в Харькове Афганом Салмановым с управлением Харьковской южной железной дороги и Харьковским железнодорожным вокзалом, выделены места для ежедневной эвакуации граждан Азербайджана.

"Желающих покинуть город соотечественников просим связаться с дежурной частью железнодорожного вокзала и почетным консульством Азербайджана в Харькове. Сотрудники консульства оперативно рассматривают обращения наших соотечественников и поддерживают с ними постоянную связь.

В связи с особыми случаями наши граждане могут обращаться в почетное консульство в Харькове по номеру (+38057) 7000531, (+380) 57 700 05 31 и по электронной почте [email protected]", - говорится в сообщении.