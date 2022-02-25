Французский нефтегазовый гигант отказался инвестировать в российские проекты

Французская TotalEnergies, один из крупнейших иностранных инвесторов в российском ТЭК, больше не будет обеспечивать финансирование для новых проектов в России, говорится в заявлении компании.

В заявлении отмечается, что TotalEnergies осуждает операцию России вна Украине.

«TotalEnergies готова обеспечить топливом власти Украины и помочь украинским беженцам в Европе. TotalEnergies поддерживает масштабы и жесткость санкций, введенных Европой в отношении России, и будет применять их независимо от последствий (в настоящее время оцениваемых) для ее деятельности в России. Мы больше не будем предоставлять капитал для новых проектов в России», - говорится в сообщении.