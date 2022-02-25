Зеленский: Украина отзывает послов из Грузии и Киргизии
Украина отзывает послов из Грузии и Киргизии, заявил президент Украины Владмир Зеленский в своём видеообращении во вторник.
Украина отзывает послов из Грузии и Киргизии, заявил президент Украины Владмир Зеленский в своём видеообращении во вторник.
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