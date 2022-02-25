Кремль ответил на заявление Парижа о «финансовой войне» против России

Агрессивные действия против России носят ультраконцентрированный характер, все это было и раньше, но сейчас маски сняты, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова главы Минфина Франции о тотальной "финансовой войне" против России.

"Это не первое заявление подобного рода. ...Эти агрессивные действия против нашей страны носят такой ультраконцентрированный характер. Но эти действия они, собственно, имели место и ранее. Просто, может быть, их не было видно невооруженным глазом. Но специалисты прекрасно понимают о всех дискриминационных мерах, о мерах с недобросовестной конкуренцией... То есть это все было и до этого. Просто сейчас это все сконцентрировано, предельно сконцентрировано. Ну и, что называется, маски сняты", - сказал Песков журналистам во вторник, его цитирует РИА Новости.

Ранее во вторник глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз будет вести глобальную экономическую и финансовую войну против России.