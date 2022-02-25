Клиенты доверяют свои депозиты Yelo Bank

Если хотите открыть депозитный счет и не можете определиться с банком, то эта информация для вас. По приросту депозитного портфеля в 2021 году Yelo Bank находится на первом месте среди банков с самой высокой динамикой (50%). Это, в свою очередь, свидетельствует о растущем доверии клиентов к банку. При этом условия депозита, предлагаемые банком своим клиентам, очень выгодны.

На депозите Yelo Sabit можно заработать до 11% годовых. На ваш выбор возможно получение процентного дохода по депозиту ежемесячно с помощью бесплатной подарочной карты или в конце срока.

Количество вкладов не ограничено, а продление происходит автоматически. Возможно размещение депозита с минимальной суммой 100 манатов на срок до 36 месяцев.

Разместив депозит в Yelo Bank, одном из ведущих банков Азербайджана, вы сможете не только сохранить свои деньги, но и сделать их более прибыльными. Следует отметить, что вклады, размещенные в Yelo Bank, застрахованы в соответствии с условиями Фонда гарантирования вкладов. Для получения дополнительной информации: https://bit.ly/ylbcs

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Yelo Bank - яркий банкинг!