Специалист-эксперт Минздрава ответил на актуальные вопросы

Специалист-эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов ответил на актуальные вопросы об иммунной системе, иммунодефиците, а также о роли иммунитета в защите от COVID-19.

- Как известно, ежегодно с 2002 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения 1 марта отмечается Всемирный день иммунитета. Что такое иммунная система? Какие существуют виды иммунитета?

- Иммунитет или иммунная система – это система организма, которая защищает его от всех чужеродных веществ извне (вирусы, бактерии, грибы и др.) и контролирует уничтожение вышедших из строя или устаревших собственных клеток. Например, именно иммунитет защищает нас от опухолевых образований. Для того, чтобы иммунные клетки не разрушали клетки собственного организма, существует иммунологическая толерантность (невосприимчивость).

Существует две основные категории иммунитета — врожденный и приобретенный. Врожденный, или неспецифический иммунитет — первая линия обороны организма. Врожденный иммунитет срабатывает при первом проникновении микроба или бактерии. Приобретенный иммунитет, в свою очередь, активируется после врожденного, если возбудитель инфекции преодолел первую линию обороны. Приобретенный иммунитет бывает активным и пассивным. Приобретенный активный иммунитет формируется при столкновении с новыми для организма бактериями, вирусами и прочими возбудителями инфекций. В свою очередь приобретенный пассивный иммунитет развивается при введении в организм готовых антител в виде сыворотки или передаче их новорожденному с молозивом матери или внутриутробным способом.

- К возникновению каких заболеваний приводит иммунодефицит?

- Иммунодефицит приводит к возникновению различных заболеваний. Проявляется он повторными, тяжелыми, рецидивирующими инфекциями. Нарушение же противоопухолевого иммунитета приводит к развитию злокачественных новообразований. Иногда иммунные клетки начинают разрушать клетки собственного организма, это аутоиммунные заболевания. Когда наша иммунная система чрезмерно реагирует на некоторые вещества, возникают аллергические заболевания.

В здоровом организме слаженно работают все звенья иммунитета: защита от инфекции, противоопухолевый иммунитет, феномен иммунологической толерантности. Равновесие всех трех звеньев обеспечивает сбалансированную работу иммунной системы, которая у большинства взрослых людей в дополнительной стимуляции не нуждается.

- Насколько целесообразно использовать лекарственные препараты для укрепления иммунитета?

- На сегодняшний день стимуляция иммунитета является очень спорным вопросом. В большинстве стран иммуномодуляторы не применяются, так как эффективность этих препаратов не доказана. Терапевтическое воздействие должно быть направлено на конкретное звено иммунитета, а не на всю иммунную систему. Не существует волшебных таблеток, препаратов, способных укрепить иммунную систему в целом. Для того чтобы создать иммунитет против конкретной инфекции проводится вакцинация. С целью восполнения недостающего звена иммунитета при иммунодефицитах проводят заместительную терапию. Только определенные группы пациентов после иммунологического обследования должны применять эти препараты.

- От каких болезней нас защищает сильный иммунитет?

- Если вы вдруг заболели, это вовсе не означает, что «снизился иммунитет». Это указывает на то, что снизились защитные свойства организма, с чем и нужно разбираться, а вот с иммунитетом все в порядке. Иногда мы ошибочно воспринимаем частые ОРВИ за нарушения в работе иммунной системы. Например, в случае с часто болеющими детьми, которые болеют более 4-6 раз в год. На самом деле это может быть обусловлено началом посещения детского сада: дети взаимодействуют с флорой других детей и заболевают, что не является патологией. Прием иммуномодуляторов в таком случае переводит инфекцию в подострое течение с периодическими обострениями.

- Насколько важна роль иммунитета в защите от COVID-19?

- Не нужно беспокоиться и вмешиваться в работу иммунной системы здорового человека. Необходимо создать условия для его нормальной работы. Советую вам обратить внимание на некоторые факторы, которые помогут вашей иммунной системе нормально функционировать. Прежде всего, не пренебрегайте календарем прививок, в том числе ежегодной вакцинацией против гриппа. Также обратите внимание на количество и состав питательных веществ, витаминов и микроэлементов в своем рационе. Хочу отметить, что важен нормальный ночной сон, т.к. во сне образуются новые иммунные клетки. Нельзя забывать, что стресс и недосыпание являются одной из основных причин ослабления иммунной системы. Наша иммунная, нервная и гормональная системы работают в постоянном взаимодействии, чтобы регулировать сопротивляемость организма.

Помимо этого, поддерживайте себя в нормальной физической форме, больше пребывайте на свежем воздухе. Нормальное кровообращение позволяет клеткам иммунной системы достичь всех уголков нашего организма и выполнять свою защитную функцию. Необходимо своевременное и комплексное лечение от любых инфекционных заболеваний.

Иммунная система является одной из самых малоизученных систем в организме, поэтому нужно очень разборчиво подходить к вмешательствам в ее работу. Если появились подозрения на серьезное нарушение в работе иммунитета, не откладывайте визит к врачу – возможно, произошла проблема конкретного звена иммунитета и без специфического лечения не обойтись.

В конце хочу отметить, что активное участие населения в процессе вакцинации ведет к достижению коллективного иммунитета.