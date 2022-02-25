Зеленский: Обороной Киева займется опытный генерал
Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерала Николая Жирнова главой Киевской военной администрации.
"Оборона столицы прежде всего. Поэтому я принял решение на время войны назначить главой Киевской военной администрации профессионального военного, чтобы гарантировать оборону города, чтобы блокировать врагу подступы к нашей столице, чтобы у киевлян было все необходимое. Главой военной администрации будет генерал Жирнов Николай Николаевич", - цитирует Интерфакс-Украина Зеленского.